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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Астана
Нур-Султан
Балта 77
Каньяс 89
2:2
Матч завершен
Галатасарай
Стамбул
Киса 30
Ерич 85
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
30 сент. 2015, 19:00 МСК
30.09.2015, 19:00 МСК
среда
Мартин Стрембергсон
Мартин Стрембергсон
Главный Судья
Составы
Астана
мин
1
Ерич
Ненад Ерич
85'
85'
90
77
Шомко
Дмитрий Шомко
90
44
Постников
Евгений Постников
90
5
Аничич
Марин Аничич
90
33
Илич
Бранко Илич
90
10
Кетевоама
Фокси Кетевоама
82
88
Каньяс
Рохер Каньяс
89'
89'
90
6
Максимович
Неманья Максимович
90
23
Жуков
Георгий Жуков
88
22
Джолчиев
Бауржан Джолчиев
78
89
Кабананга
Жуниор Кабананга
90
Запасные
40
Голубничий
Михаил Голубничий
17
Нусербаев
Танат Нусербаев
15
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
24
Дедечко
Денис Дедечко
11
Мужиков
Серикжан Мужиков
12
Пикалкин
Игорь Пикалкин
9
Щеткин
Алексей Щеткин
Галатасарай
мин
1
Муслера
Фернандо Муслера
90
23
Кароль
Лионель Кароль
90
22
Балта
Хакан Балта
77'
77'
90
26
Кайя
Семих Кайя
90
64
Денайе
Джейсон Денайе
90
23
Озтекин
Ясин Озтекин
90
8
Инан
Селчук Инан
90
5
Киса
Билал Киса
30'
30'
81
10
Снейдер
Уэсли Снейдер
90
11
Подольски
Лукас Подольски
67
9
Булут
Умут Булут
90
Запасные
21
Шеджу
Орельен Шеджу
55
Сариоглу
Сабри Сариоглу
29
Адин
Олкан Адин
28
Гюнтер
Корай Гюнтер
52
Чолак
Эмре Чолак
14
Родригес
Хосе Родригес
18
Гюмюш
Зинан Гюмюш