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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
Муса 7
Думбия 20
Думбия 36
3:2
Матч завершен
ПСВ
Эйндховен
Лестьенн 60
Лестьенн 68
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
30 сент. 2015, 21:45 МСК
30.09.2015, 21:45 МСК
среда
Рудди Буке
Рудди Буке
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
66
7
Тошич
Зоран Тошич
66
88
Думбия
Сейду Думбия
20'
36'
20'
36'
90
18
Муса
Ахмед Муса
7'
7'
90
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
5
Васин
Виктор Васин
25
Еременко
Роман Еременко
19
Цауня
Александр Цауня
23
Миланов
Георгий Миланов
8
Панченко
Кирилл Панченко
ПСВ
мин
1
Зут
Йерун Зут
90
3
Морено
Эктор Морено
90
5
Брума
Джеффри Брума
90
20
Бренет
Джошуа Бренет
77
29
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
90
4
Ариас
Сантьяго Ариас
90
6
Махер
Адам Махер
89
6
Проппер
Дэйви Проппер
90
16
Лестьенн
Максим Лестьенн
60'
68'
60', 68'
77
17
Локадия
Юрген Локадия
90
11
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
90
Запасные
22
Пасвер
Ремко Пасвер
14
Поульсен
Симон Поульсен
30
де Вейс
Йорди де Вейс
8
Схаарс
Стейн Схаарс
23
Влут
Рай Влут
7
Перейро
Гастон Перейро
27
Бергвейн
Стевен Бергвейн