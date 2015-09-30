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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Мальме
Мальме
0:2
Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 29
Роналду 90
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
30 сент. 2015, 21:45 МСК
30.09.2015, 21:45 МСК
среда
Чунейт Чакир
Чунейт Чакир
Главный Судья
Составы
Мальме
мин
1
Виланд
Йохан Виланд
90
20
Бенгтссон
Расмус Бенгтссон
90
13
Йотун
Йошимар Йотун
90
4
Арнасон
Кэри Арнасон
90
3
Тиннерхольм
Антон Тиннерхольм
90
8
Аду
Энох-Кофи Аду
90
20
Родич
Владимир Родич
67
6
Левицки
Оскар Левицки
90
9
Розенберг
Маркус Розенберг
90
23
Бергет
Жо Инге Бергет
90
28
Джурдич
Никола Джурдич
81
Запасные
29
Андерссон
Фредрик Андерссон
25
Карвальо
Фелипе Карвальо
26
Виндхейм
Андреас Виндхейм
19
Эйкрем
Магнус Эйкрем
31
Ракип
Эрдаль Ракип
26
Мехмети
Агон Мехмети
22
Сана
Тобиас Сана
Реал
мин
13
Навас
Кейлор Навас
90
18
Начо
Начо
90
2
Варан
Рафаэль Варан
90
17
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
15
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
29'
90'
29', 90'
90
8
Кроос
Тони Кроос
90
23
Иско
Иско
84
10
Ковачич
Матео Ковачич
73
6
Каземиро
Каземиро
90
9
Бензема
Карим Бензема
68
Запасные
13
Касилья
Кико Касилья
12
Марсело
Марсело
19
Модрич
Лука Модрич
17
Черышев
Денис Черышев
17
Лукас
Лукас
20
Хесе
Хесе
43
Майорал
Борха Майорал