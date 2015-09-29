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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дзюба 35
Шатов 67
2:1
Матч завершен
Гент
Гент
Маттон 56
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
29 сент. 2015, 21:45 МСК
29.09.2015, 21:45 МСК
вторник
Матей Юг
Матей Юг
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
90
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
62
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
2
Анюков
Александр Анюков
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
35
Данни
Данни
90
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
17
Шатов
Олег Шатов
67'
67'
88
28
Витсель
Аксель Витсель
90
7
Халк
Халк
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
35'
35'
71
Запасные
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
4
Кришито
Доменико Кришито
13
Нету
Луиш Нету
5
Рязанцев
Александр Рязанцев
8
Юсупов
Артур Юсупов
94
Евсеев
Алексей Евсеев
92
Долгов
Павел Долгов
Гент
мин
1
Селс
Матс Селс
90
23
Нильсен
Лассе Нильсен
90
4
Рафинья
Рафинья
90
13
Митрович
Стефан Митрович
90
21
Асаре
Нана Асаре
90
10
Нето
Ренато Нето
90
14
Кумс
Свен Кумс
90
8
Маттон
Томас Маттон
56'
56'
84
15
Сайеф
Кеннет Сайеф
90
77
Миличевич
Даниэль Миличевич
80
9
Депуатр
Лоран Депуатр
90
Запасные
25
Вандербуше
Брайан Вандербуше
3
Витас
Урош Витас
17
ван дер Брюгген
Ханнес ван дер Брюгген
7
Кулибали
Калифа Кулибали
28
Педерсен
Никлас Педерсен
27
Саймон
Мозес Саймон
26
Раман
Бенито Раман