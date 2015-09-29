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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лион
Лион
0:1
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Фегули 42
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
29 сент. 2015, 21:45 МСК
29.09.2015, 21:45 МСК
вторник
Милорад Мажич
Милорад Мажич
Главный Судья
Составы
Лион
мин
16
Лопеш
Антони Лопеш
90
15
Морель
Жереми Морель
78
5
Бишевац
Милан Бишевац
90
23
Умтити
Самуэль Умтити
90
13
Жалле
Кристоф Жалле
90
19
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
90
21
Гоналон
Максим Гоналон
90
14
Дардер
Серхи Дардер
43
24
Толиссо
Корентен Толиссо
90
10
Ляказетт
Александр Ляказетт
74
40
Калулу
Альдо Калулу
90
Запасные
30
Горжелен
Матье Горжелен
17
Мальбранк
Стид Мальбранк
28
Мвуэмба
Арнольд Мвуэмба
12
Ферри
Джордан Ферри
11
Геззаль
Рашид Геззаль
9
Бове
Клаудио Бове
27
Корне
Максвел Корне
Валенсия
мин
26
Хауме
Хауме
90
6
Орбан
Лукас Орбан
90
23
Абденнур
Аймен Абденнур
59
5
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
2
Канселу
Жоау Канселу
90
15
Фуэго
Хави Фуэго
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
8
Фегули
Софиан Фегули
42'
42'
90
35
Перес
Энцо Перес
84
7
Негредо
Альваро Негредо
71
11
Пьятти
Пабло Пьятти
90
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
19
Барраган
Антонио Барраган
4
Сантос
Адерлан Сантос
12
Данило
Данило
17
Родриго
Родриго
9
Алькасер
Пако Алькасер
22
Мина
Санти Мина