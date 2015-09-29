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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Порту
Порту
Андре Андре 39
Майкон 52
2:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Виллиан 45
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
29 сент. 2015, 21:45 МСК
29.09.2015, 21:45 МСК
вторник
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Порту
мин
12
Касильяс
Икер Касильяс
90
2
Перейра
Макси Перейра
90
5
Маркано
Иван Маркано
90
4
Майкон
Майкон
52'
52'
90
3
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
90
8
Браими
Ясин Браими
87
22
Перейра
Данилу Перейра
90
25
Имбула
Жанелли Имбула
90
20
Андре Андре
Андре Андре
39'
39'
80
36
Рубен Невеш
Рубен Невеш
78
99
Абубакар
Венсан Абубакар
90
Запасные
1
Элтон
Элтон
21
Лаюн
Мигель Лаюн
15
Эвандро
Эвандро
10
Освальдо
Пабло Освальдо
23
Буэно
Альберто Буэно
11
Тельо
Кристиан Тельо
17
Корона
Хесус Корона
Челси
мин
1
Бегович
Асмир Бегович
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
5
Зума
Курт Зума
90
2
Иванович
Бранислав Иванович
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
12
Оби Микел
Джон Оби Микел
62
22
Виллиан
Виллиан
45'
45'
90
7
Рамирес
Рамирес
73
19
Коста
Диего Коста
90
7
Педро
Педро
73
Запасные
46
Блэкмэн
Джамал Блэкмэн
26
Терри
Джон Терри
6
Баба
Абдул Рахман Баба
10
Азар
Эден Азар
21
Матич
Неманья Матич
35
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
36
Кенеди
Роберт Кенеди