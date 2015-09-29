Матч завершен
Маккаби
Тель-Авив
0:2
Матч завершен
Динамо
Киев
Ярмоленко 4
Мораес 50
Лига чемпионов, 2 тур

Лига чемпионов,

2 тур
29 сент. 2015, 21:45 МСК
29.09.2015, 21:45 МСК
вторник
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
Маккаби
мин
24
Митрович
Никола Митрович
61
95
Райкович
Предраг Райкович
90
26
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
90
18
Тиби
Эйтан Тиби
90
2
Даса
Эли Даса
90
6
Альберман
Гал Альберман
90
28
Вермут
Гиль Вермут
79
18
Рикан
Ави Рикан
90
42
Перец
Дор Перец
90
7
Захави
Эран Захави
90
5
Бен-Басат
Эден Бен-Басат
46
Запасные
1
Лифшиц
Даниэль Лифшиц
31
Гарсиа
Карлос Гарсиа
20
Бен Харуш
Омри Бен Харуш
27
Рали
Оз Рали
15
Мича
Дор Мича
10
Ицхаки
Барак Ицхаки
11
Бен-Хаим II
Таль Бен-Хаим II
Динамо
мин
1
Шовковский
Александр Шовковский
90
34
Хачериди
Евгений Хачериди
90
6
Драгович
Александар Драгович
90
5
Антунеш
Антунеш
90
2
Данило Силва
Данило Силва
90
4
Велозу
Мигель Велозу
70
16
Сидорчук
Сергей Сидорчук
90
17
Рыбалка
Сергей Рыбалка
90
10
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
4'
4'
90
10
Мораес
Алуизио Мораес
50'
50'
81
25
Гонсалес
Дерлис Гонсалес
78
Запасные
23
Рыбка
Александр Рыбка
24
Вида
Домагой Вида
20
Гусев
Олег Гусев
7
Морозюк
Николай Морозюк
14
Петрович
Радосав Петрович
29
Буяльский
Виталий Буяльский
22
Кравец
Артем Кравец