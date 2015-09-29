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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Уолкотт 35
Санчес 65
2:3
Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Пардо 33
Оспина 40
Финнбогасон 66
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
29 сент. 2015, 21:45 МСК
29.09.2015, 21:45 МСК
вторник
Бас Нейхейс
Бас Нейхейс
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
13
Оспина
Давид Оспина
40'
40'
90
3
Гиббс
Киран Гиббс
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
57
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
39
Бельерин
Эктор Бельерин
86
19
Касорла
Санти Касорла
90
34
Коклен
Франсис Коклен
60
11
Озил
Месут Озил
90
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
35'
35'
90
17
Санчес
Алексис Санчес
65'
65'
90
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
90
Запасные
33
Чех
Петр Чех
2
Дебюши
Матье Дебюши
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
18
Монреаль
Начо Монреаль
21
Чамберс
Калум Чамберс
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
Олимпиакос
мин
16
Роберто
Роберто
90
3
Ботиа
Альберто Ботиа
90
14
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
23
Сиовас
Димитриос Сиовас
90
91
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
30
Салино
Леонардо Салино
90
11
Касами
Пайтим Касами
90
25
Фортунис
Константинос Фортунис
87
99
Идейе
Браун Идейе
46
92
Себа
Себа
73
90
Пардо
Фелипе Пардо
33'
33'
90
Запасные
37
Капино
Стефанос Капино
26
Масуаку
Артур Масуаку
29
Вурос
Праксителис Вурос
10
Домингес
Алехандро Домингес
17
Пулидо
Алан Пулидо
9
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
66'
27
Эрнани
Эрнани