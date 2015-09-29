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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Коста 13
Левандовски 21
Гетце 25
Левандовски 28
Левандовски 55
5:0
Матч завершен
Динамо
Загреб
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
29 сент. 2015, 21:45 МСК
29.09.2015, 21:45 МСК
вторник
Алексей Кульбаков
Алексей Кульбаков
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
64
27
Алаба
Давид Алаба
90
18
Бернат
Хуан Бернат
46
21
Лам
Филипп Лам
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
19
Гетце
Марио Гетце
25'
25'
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
21'
28'
55'
21', 28', 55'
90
11
Коста
Дуглас Коста
13'
13'
58
29
Коман
Кингсли Коман
90
Запасные
1
Ульрайх
Свен Ульрайх
13
Рафинья
Рафинья
8
Мартинес
Хави Мартинес
3
Алонсо
Хаби Алонсо
25
Мюллер
Томас Мюллер
16
Гаудино
Джанлука Гаудино
40
Бенко
Фабиан Бенко
Динамо
мин
34
Эдуарду
Эдуарду
90
71
Мэцел
Александру Мэцел
90
87
Таравель
Жереми Таравель
90
26
Бенкович
Филип Бенкович
46
10
Машаду
Паулу Машаду
61
16
Адеми
Ариян Адеми
90
19
Пиварич
Йосип Пиварич
90
8
Антолич
Домагой Антолич
90
11
Фернандес
Жуниор Фернандес
90
2
Судани
Эль-Арби Судани
90
20
Пьяца
Марко Пьяца
69
Запасные
1
Йежина
Антонио Йежина
3
Муса
Марио Муса
23
Гонсалу
Гонсалу
24
Чорич
Анте Чорич
30
Рог
Марко Рог
9
Энрикес
Анджело Энрикес
15
Ходжич
Армин Ходжич