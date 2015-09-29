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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
БАТЭ
Борисов
Стасевич 8
Младенович 12
Младенович 30
3:2
Матч завершен
Рома
Рим
Жервиньо 66
Торосидис 82
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
29 сент. 2015, 21:45 МСК
29.09.2015, 21:45 МСК
вторник
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
БАТЭ
мин
16
Черник
Сергей Черник
90
33
Поляков
Денис Поляков
90
22
Младенович
Филип Младенович
12'
30'
12', 30'
90
4
Дубра
Каспарс Дубра
90
19
Милунович
Неманья Милунович
90
22
Стасевич
Игорь Стасевич
8'
8'
90
42
Володько
Максим Володько
85
62
Гордейчук
Михаил Гордейчук
72
5
Яблонский
Евгений Яблонский
90
10
Николич
Неманья Николич
87
13
Сигневич
Николай Сигневич
90
Запасные
34
Сороко
Артем Сороко
81
Глеб
Александр Глеб
8
Володько
Александр Володько
9
Алексиевич
Илья Алексиевич
7
Карницкий
Александр Карницкий
17
Риос
Алексей Риос
11
Йевтич
Александар Йевтич
Рома
мин
25
Щесны
Войцех Щесны
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
21
Динь
Люка Динь
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
90
21
Ванкер
Вильям Ванкер
39
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
7
Итурбе
Хуан Итурбе
46
27
Жервиньо
Жервиньо
66'
66'
90
11
Салах
Мохамед Салах
90
Запасные
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
13
Майкон
Майкон
35
Торосидис
Василис Торосидис
82'
5
Кастан
Леандро Кастан
24
Фальке
Яго Фальке
48
Учан
Салих Учан
92
Солери
Эдоардо Солери