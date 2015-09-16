Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Гент
Гент
Миличевич 68
1:1
Матч завершен
Лион
Лион
Жалле 58
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
16 сент. 2015, 21:45 МСК
16.09.2015, 21:45 МСК
среда
Уильям Коллам
Уильям Коллам
Главный Судья
Составы
Гент
мин
1
Селс
Матс Селс
90
23
Нильсен
Лассе Нильсен
90
13
Митрович
Стефан Митрович
90
21
Асаре
Нана Асаре
90
10
Нето
Ренато Нето
90
14
Кумс
Свен Кумс
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
19
Деягер
Брехт Деягер
90
77
Миличевич
Даниэль Миличевич
68'
68'
82
27
Саймон
Мозес Саймон
70
9
Депуатр
Лоран Депуатр
90
Запасные
25
Вандербуше
Брайан Вандербуше
4
Рафинья
Рафинья
3
Витас
Урош Витас
17
ван дер Брюгген
Ханнес ван дер Брюгген
8
Маттон
Томас Маттон
7
Кулибали
Калифа Кулибали
26
Раман
Бенито Раман
Лион
мин
16
Лопеш
Антони Лопеш
90
15
Морель
Жереми Морель
90
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
23
Умтити
Самуэль Умтити
90
20
Рафаэл
Рафаэл
46
19
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
90
21
Гоналон
Максим Гоналон
90
12
Ферри
Джордан Ферри
81
24
Толиссо
Корентен Толиссо
90
10
Ляказетт
Александр Ляказетт
90
9
Бове
Клаудио Бове
69
Запасные
30
Горжелен
Матье Горжелен
13
Жалле
Кристоф Жалле
58'
5
Бишевац
Милан Бишевац
17
Мальбранк
Стид Мальбранк
28
Мвуэмба
Арнольд Мвуэмба
27
Корне
Максвел Корне
40
Калулу
Альдо Калулу