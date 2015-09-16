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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Канселу 54
Гомеш 73
2:3
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Халк 9
Халк 44
Витсель 76
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
16 сент. 2015, 21:45 МСК
16.09.2015, 21:45 МСК
среда
Крейг Александер Томсон
Крейг Александер Томсон
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
26
Хауме
Хауме
90
23
Абденнур
Аймен Абденнур
90
5
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
31
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
2
Канселу
Жоау Канселу
54'
54'
90
15
Фуэго
Хави Фуэго
46
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
8
Фегули
Софиан Фегули
71
35
Перес
Энцо Перес
90
7
Негредо
Альваро Негредо
90
11
Пьятти
Пабло Пьятти
46
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
19
Барраган
Антонио Барраган
3
Рубен Везо
Рубен Везо
21
Гомеш
Андре Гомеш
73'
12
Данило
Данило
17
Родриго
Родриго
9
Алькасер
Пако Алькасер
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
2
Анюков
Александр Анюков
77
19
Смольников
Игорь Смольников
69
35
Данни
Данни
90
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
28
Витсель
Аксель Витсель
76'
76'
90
7
Халк
Халк
9'
44'
9', 44'
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
58
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
13
Нету
Луиш Нету
5
Рязанцев
Александр Рязанцев
20
Файзулин
Виктор Файзулин
17
Шатов
Олег Шатов
8
Юсупов
Артур Юсупов
92
Долгов
Павел Долгов