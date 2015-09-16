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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Виллиан 15
Оскар 45
Коста 58
Фабрегас 78
4:0
Матч завершен
Маккаби
Тель-Авив
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
16 сент. 2015, 21:45 МСК
16.09.2015, 21:45 МСК
среда
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Челси
мин
1
Бегович
Асмир Бегович
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
5
Зума
Курт Зума
90
6
Баба
Абдул Рахман Баба
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
10
Азар
Эден Азар
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
78'
78'
90
22
Виллиан
Виллиан
15'
15'
23
8
Оскар
Оскар
45'
45'
65
35
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
77
18
Реми
Лоик Реми
90
Запасные
46
Блэкмэн
Джамал Блэкмэн
2
Иванович
Бранислав Иванович
26
Терри
Джон Терри
7
Рамирес
Рамирес
21
Матич
Неманья Матич
14
Траоре
Бертран Траоре
19
Коста
Диего Коста
58'
Маккаби
мин
24
Митрович
Никола Митрович
90
95
Райкович
Предраг Райкович
90
26
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
90
20
Бен Харуш
Омри Бен Харуш
90
18
Тиби
Эйтан Тиби
90
6
Альберман
Гал Альберман
90
3
Шпунгин
Юваль Шпунгин
71
40
Игьебор
Носа Игьебор
90
18
Рикан
Ави Рикан
64
7
Захави
Эран Захави
90
11
Бен-Хаим II
Таль Бен-Хаим II
64
Запасные
1
Лифшиц
Даниэль Лифшиц
31
Гарсиа
Карлос Гарсиа
28
Вермут
Гиль Вермут
15
Мича
Дор Мича
42
Перец
Дор Перец
10
Ицхаки
Барак Ицхаки
99
Радонич
Деян Радонич