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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Динамо
Киев
Гусев 20
Буяльский 89
2:2
Матч завершен
Порту
Порту
Абубакар 23
Абубакар 81
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
16 сент. 2015, 21:45 МСК
16.09.2015, 21:45 МСК
среда
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
23
Рыбка
Александр Рыбка
90
34
Хачериди
Евгений Хачериди
90
6
Драгович
Александар Драгович
90
5
Антунеш
Антунеш
90
2
Данило Силва
Данило Силва
90
4
Велозу
Мигель Велозу
86
19
Гармаш
Денис Гармаш
90
17
Рыбалка
Сергей Рыбалка
90
20
Гусев
Олег Гусев
20'
20'
67
10
Мораес
Алуизио Мораес
90
25
Гонсалес
Дерлис Гонсалес
71
Запасные
1
Шовковский
Александр Шовковский
24
Вида
Домагой Вида
7
Морозюк
Николай Морозюк
14
Петрович
Радосав Петрович
90
Бельханда
Юнес Бельханда
29
Буяльский
Виталий Буяльский
89'
22
Кравец
Артем Кравец
Порту
мин
12
Касильяс
Икер Касильяс
90
2
Перейра
Макси Перейра
90
21
Лаюн
Мигель Лаюн
90
4
Майкон
Майкон
90
3
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
90
8
Браими
Ясин Браими
78
22
Перейра
Данилу Перейра
90
16
Эррера
Эктор Эррера
65
20
Андре Андре
Андре Андре
90
36
Рубен Невеш
Рубен Невеш
90
99
Абубакар
Венсан Абубакар
23'
81'
23', 81'
90
Запасные
1
Элтон
Элтон
28
Сиссоко
Али Сиссоко
25
Имбула
Жанелли Имбула
10
Освальдо
Пабло Освальдо
23
Буэно
Альберто Буэно
11
Тельо
Кристиан Тельо
17
Корона
Хесус Корона