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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
0:3
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Мюллер 52
Гетце 89
Мюллер 90
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
16 сент. 2015, 21:45 МСК
16.09.2015, 21:45 МСК
среда
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Олимпиакос
мин
16
Роберто
Роберто
90
6
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
90
14
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
23
Сиовас
Димитриос Сиовас
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
10
Домингес
Алехандро Домингес
61
91
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
66
30
Салино
Леонардо Салино
90
11
Касами
Пайтим Касами
90
99
Идейе
Браун Идейе
90
90
Пардо
Фелипе Пардо
82
Запасные
37
Капино
Стефанос Капино
3
Ботиа
Альберто Ботиа
29
Вурос
Праксителис Вурос
25
Фортунис
Константинос Фортунис
9
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
92
Себа
Себа
27
Эрнани
Эрнани
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
18
Бернат
Хуан Бернат
90
21
Лам
Филипп Лам
90
3
Алонсо
Хаби Алонсо
76
23
Видаль
Артуро Видаль
79
25
Мюллер
Томас Мюллер
52'
90'
52'
90'
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
59
11
Коста
Дуглас Коста
90
Запасные
1
Ульрайх
Свен Ульрайх
13
Рафинья
Рафинья
8
Мартинес
Хави Мартинес
19
Гетце
Марио Гетце
89'
20
Роде
Себастьян Роде
32
Киммих
Йозуа Киммих
29
Коман
Кингсли Коман