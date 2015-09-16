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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Динамо
Загреб
Окслэд-Чемберлен 24
Фернандес 58
2:1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Уолкотт 79
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
16 сент. 2015, 21:45 МСК
16.09.2015, 21:45 МСК
среда
Овидиу Хэцеган
Овидиу Хэцеган
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
34
Эдуарду
Эдуарду
90
6
Пинту
Иво Пинту
90
22
Сигали
Леонардо Сигали
90
87
Таравель
Жереми Таравель
90
10
Машаду
Паулу Машаду
90
16
Адеми
Ариян Адеми
90
19
Пиварич
Йосип Пиварич
90
8
Антолич
Домагой Антолич
82
11
Фернандес
Жуниор Фернандес
58'
58'
74
2
Судани
Эль-Арби Судани
90
20
Пьяца
Марко Пьяца
88
Запасные
1
Йежина
Антонио Йежина
71
Мэцел
Александру Мэцел
26
Бенкович
Филип Бенкович
24
Чорич
Анте Чорич
30
Рог
Марко Рог
9
Энрикес
Анджело Энрикес
15
Ходжич
Армин Ходжич
Арсенал
мин
13
Оспина
Давид Оспина
90
3
Гиббс
Киран Гиббс
65
2
Дебюши
Матье Дебюши
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
8
Артета
Микель Артета
64
19
Касорла
Санти Касорла
90
11
Озил
Месут Озил
90
17
Санчес
Алексис Санчес
90
12
Жиру
Оливье Жиру
90
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
24'
24'
64
Запасные
33
Чех
Петр Чех
18
Монреаль
Начо Монреаль
21
Чамберс
Калум Чамберс
20
Фламини
Матье Фламини
34
Коклен
Франсис Коклен
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
79'
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл