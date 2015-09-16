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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Байер
Леверкузен
Мехмеди 4
Чалханоглу 47
Чичарито 58
Чалханоглу 75
4:1
Матч завершен
БАТЭ
Борисов
Милунович 13
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
16 сент. 2015, 21:45 МСК
16.09.2015, 21:45 МСК
среда
Данни Маккели
Данни Маккели
Главный Судья
Составы
Байер
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
14
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
90
4
Та
Джонатан Та
90
18
Венделл
Венделл
90
8
Бендер
Ларс Бендер
44
44
Кампль
Кевин Кампль
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
47'
75'
47'
75'
77
13
Хильберт
Роберто Хильберт
90
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
4'
4'
90
7
Чичарито
Чичарито
58'
58'
72
38
Беллараби
Карим Беллараби
90
Запасные
25
Крешич
Дарио Крешич
17
Бениш
Себастьян Бениш
26
Донати
Джулио Донати
2
Рамальо
Андре Рамальо
23
Крамер
Кристоф Крамер
11
Кисслинг
Штефан Кисслинг
19
Брандт
Юлиан Брандт
БАТЭ
мин
16
Черник
Сергей Черник
90
33
Поляков
Денис Поляков
90
22
Младенович
Филип Младенович
90
4
Дубра
Каспарс Дубра
90
19
Милунович
Неманья Милунович
13'
13'
90
81
Глеб
Александр Глеб
30
22
Стасевич
Игорь Стасевич
90
25
Бага
Дмитрий Бага
60
62
Гордейчук
Михаил Гордейчук
78
9
Алексиевич
Илья Алексиевич
90
13
Сигневич
Николай Сигневич
90
Запасные
34
Сороко
Артем Сороко
8
Володько
Александр Володько
42
Володько
Максим Володько
7
Карницкий
Александр Карницкий
10
Николич
Неманья Николич
17
Риос
Алексей Риос
11
Йевтич
Александар Йевтич