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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Гамейро 47
Банега 66
Коноплянка 84
3:0
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
15 сент. 2015, 21:45 МСК
15.09.2015, 21:45 МСК
вторник
Павел Краловец
Павел Краловец
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
29
Серхио Рико
Серхио Рико
90
28
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
17
Андреолли
Марко Андреолли
90
15
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
90
23
Коке
Коке
90
19
Банега
Эвер Банега
66'
66'
76
10
Рейес
Хосе Антонио Рейес
83
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
4
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
20
Витоло
Витоло
90
7
Гамейро
Кевин Гамейро
47'
47'
71
Запасные
30
Сорья
Давид Сорья
2
Мариано
Феррейра Фильо Мариано
7
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
12
Иборра
Висенте Иборра
24
Льоренте
Фернандо Льоренте
22
Коноплянка
Евгений Коноплянка
84'
11
Иммобиле
Чиро Иммобиле
Боруссия
мин
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
17
Вендт
Оскар Вендт
90
4
Брауверс
Роел Брауверс
90
24
Янчке
Тони Янчке
90
27
Корб
Юлиан Корб
90
13
Штиндль
Ларс Штиндль
67
16
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
8
Траоре
Ибрахима Траоре
90
26
Азар
Торган Азар
90
11
Раффаэл
Раффаэл
83
28
Хан
Андре Хан
73
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
3
Кристенсен
Андреас Кристенсен
18
Шульц
Марвин Шульц
14
Шульц
Нико Шульц
6
Дауд
Махмуд Дауд
9
Дрмич
Йосип Дрмич
31
Хргота
Бранимир Хргота