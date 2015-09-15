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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Кьеллини 57
1:2
Матч завершен
Ювентус
Турин
Манджукич 70
Мората 81
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
15 сент. 2015, 21:45 МСК
15.09.2015, 21:45 МСК
вторник
Дамир Скомина
Дамир Скомина
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
4
Компани
Венсан Компани
75
20
Мангала
Эльяким Мангала
90
3
Санья
Бакари Санья
90
8
Насри
Самир Насри
83
21
Сильва
Давид Сильва
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
42
Туре
Яя Туре
90
31
Стерлинг
Рахим Стерлинг
71
14
Бони
Вильфрид Бони
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
26
Демикелис
Мартин Демикелис
23
Отаменди
Николас Отаменди
15
Навас
Хесус Навас
6
Фернандо
Фернандо
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
16
Агуэро
Серхио Агуэро
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
33
Эвра
Патрис Эвра
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
57'
57'
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
88
Эрнанес
Эрнанес
90
27
Стураро
Стефано Стураро
90
6
Погба
Поль Погба
90
9
Манджукич
Марио Манджукич
70'
70'
78
23
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
9
Мората
Альваро Мората
81'
81'
85
Запасные
25
Нето
Нето
15
Барцальи
Андреа Барцальи
26
Сандро
Алекс Сандро
37
Перейра
Роберто Перейра
13
Лемина
Марио Лемина
10
Дзадза
Симоне Дзадза
9
Дибала
Пауло Дибала