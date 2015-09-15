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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Гайтан 51
Митроглу 62
2:0
Матч завершен
Астана
Нур-Султан
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
15 сент. 2015, 21:45 МСК
15.09.2015, 21:45 МСК
вторник
Анастасиос Сидиропулос
Анастасиос Сидиропулос
Главный Судья
Составы
Бенфика
мин
20
Сезар
Жулио Сезар
90
19
Элизеу
Элизеу
90
4
Луизао
Луизао
90
33
Жардел
Жардел
90
50
Семеду
Нельсон Семеду
90
10
Гайтан
Николас Гайтан
51'
51'
90
7
Самарис
Андреас Самарис
85
11
Митроглу
Костас Митроглу
62'
62'
90
17
Жонас
Жонас
72
30
Талиска
Талиска
77
78
Гедеш
Гонсало Гедеш
90
Запасные
1
Эдерсон
Эдерсон
28
Силвиу
Силвиу
5
Фейса
Любомир Фейса
31
Андраде
Виктор Андраде
21
Пицци
Пицци
9
Хименес
Рауль Хименес
38
Сантос
Нуну Сантос
Астана
мин
1
Ерич
Ненад Ерич
90
33
Илич
Бранко Илич
90
44
Постников
Евгений Постников
90
5
Аничич
Марин Аничич
90
10
Кетевоама
Фокси Кетевоама
90
88
Каньяс
Рохер Каньяс
90
77
Шомко
Дмитрий Шомко
90
8
Жуков
Георгий Жуков
90
6
Максимович
Неманья Максимович
90
22
Джолчиев
Бауржан Джолчиев
81
89
Кабананга
Жуниор Кабананга
46
Запасные
40
Голубничий
Михаил Голубничий
2
Ахметов
Елдос Ахметов
15
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
24
Дедечко
Денис Дедечко
11
Мужиков
Серикжан Мужиков
12
Пикалкин
Игорь Пикалкин
9
Щеткин
Алексей Щеткин