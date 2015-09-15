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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Галатасарай
Стамбул
0:2
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Гризманн 18
Гризманн 25
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
15 сент. 2015, 21:45 МСК
15.09.2015, 21:45 МСК
вторник
Шимон Марциняк
Шимон Марциняк
Главный Судья
Составы
Галатасарай
мин
1
Муслера
Фернандо Муслера
90
55
Сариоглу
Сабри Сариоглу
46
22
Балта
Хакан Балта
90
26
Кайя
Семих Кайя
90
23
Кароль
Лионель Кароль
90
64
Денайе
Джейсон Денайе
90
11
Подольски
Лукас Подольски
71
52
Чолак
Эмре Чолак
32
8
Инан
Селчук Инан
90
10
Снейдер
Уэсли Снейдер
90
17
Йилмаз
Бурак Йилмаз
90
Запасные
99
Генен
Дженк Генен
29
Адин
Олкан Адин
28
Гюнтер
Корай Гюнтер
23
Озтекин
Ясин Озтекин
14
Родригес
Хосе Родригес
9
Булут
Умут Булут
18
Гюмюш
Зинан Гюмюш
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
3
Сикейра
Гильерме Сикейра
90
2
Годин
Диего Годин
90
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
20
Хуанфран
Хуанфран
90
5
Тиагу
Тиагу
90
6
Коке
Коке
90
17
Ньигес
Сауль Ньигес
80
7
Гризманн
Антуан Гризманн
18'
25'
18', 25'
90
9
Мартинес
Джексон Мартинес
60
7
Вьетто
Лусиано Вьетто
62
Запасные
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
18
Гамес
Хесус Гамес
15
Савич
Стефан Савич
14
Габи
Габи
10
Торрес
Оливер Торрес
19
Торрес
Фернандо Торрес
16
Корреа
Анхель Корреа