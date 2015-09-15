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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
ПСВ
Эйндховен
Морено 45
Нарсинг 57
2:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Депай 41
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
15 сент. 2015, 21:45 МСК
15.09.2015, 21:45 МСК
вторник
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
ПСВ
мин
1
Зут
Йерун Зут
90
3
Морено
Эктор Морено
45'
45'
90
5
Брума
Джеффри Брума
90
20
Бренет
Джошуа Бренет
90
29
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
90
4
Ариас
Сантьяго Ариас
90
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
72
6
Проппер
Дэйви Проппер
90
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
90
16
Лестьенн
Максим Лестьенн
86
11
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
57'
57'
90
Запасные
22
Пасвер
Ремко Пасвер
14
Поульсен
Симон Поульсен
30
де Вейс
Йорди де Вейс
8
Схаарс
Стейн Схаарс
23
Влут
Рай Влут
7
Перейро
Гастон Перейро
17
Локадия
Юрген Локадия
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
3
Шоу
Люк Шоу
24
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
18
Янг
Эшли Янг
86
31
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
8
Мата
Хуан Мата
90
21
Эррера
Андер Эррера
75
7
Депай
Мемфис Депай
41'
41'
90
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
90
Запасные
16
Ромеро
Серхио Ромеро
5
Рохо
Маркос Рохо
33
МакНэйр
Патрик МакНэйр
16
Кэррик
Майкл Кэррик
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
31
Феллайни
Маруан Феллайни
4
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин