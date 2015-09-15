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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Дракслер 40
1:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
15 сент. 2015, 21:45 МСК
15.09.2015, 21:45 МСК
вторник
Свейн Моэн
Свейн Моэн
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
1
Бенальо
Диего Бенальо
90
25
Налдо
Налдо
90
18
Данте
Данте
90
34
Родригес
Рикардо Родригес
90
22
Густаво
Луис Густаво
90
15
Треш
Кристиан Треш
90
17
Шюррле
Андре Шюррле
76
7
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
85
10
Дракслер
Юлиан Дракслер
40'
40'
90
12
Дост
Бас Дост
46
10
Крузе
Макс Крузе
90
Запасные
20
Грюн
Макс Грюн
4
Шефер
Марсель Шефер
24
Юнг
Себастьян Юнг
5
Клозе
Тимм Клозе
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
3
Бендтнер
Никлас Бендтнер
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
25
Еременко
Роман Еременко
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
65
7
Тошич
Зоран Тошич
78
18
Муса
Ахмед Муса
90
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
19
Цауня
Александр Цауня
23
Миланов
Георгий Миланов
60
Головин
Александр Головин
88
Думбия
Сейду Думбия