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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 29
Роналду 54
Роналду 63
Роналду 81
4:0
Матч завершен
Шахтер
Донецк
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
15 сент. 2015, 21:45 МСК
15.09.2015, 21:45 МСК
вторник
Иван Бебек
Иван Бебек
Главный Судья
Составы
Реал
мин
13
Навас
Кейлор Навас
90
12
Марсело
Марсело
90
4
Рамос
Серхио Рамос
58
2
Варан
Рафаэль Варан
46
15
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
81'
54'
63'
81'
54', 63'
90
8
Кроос
Тони Кроос
90
19
Модрич
Лука Модрич
90
23
Иско
Иско
90
11
Бэйл
Гарет Бэйл
30
9
Бензема
Карим Бензема
29'
29'
90
Запасные
13
Касилья
Кико Касилья
3
Пепе
Пепе
18
Начо
Начо
17
Черышев
Денис Черышев
16
Ковачич
Матео Ковачич
6
Каземиро
Каземиро
20
Хесе
Хесе
Шахтер
мин
30
Пятов
Андрей Пятов
90
5
Кучер
Александр Кучер
90
18
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
66
Азеведо
Марсио Азеведо
90
33
Срна
Дарио Срна
90
6
Степаненко
Тарас Степаненко
90
11
Марлос
Марлос
73
8
Фред
Фред
90
29
Тейшейра
Алекс Тейшейра
90
21
Гладкий
Александр Гладкий
83
28
Тайсон
Тайсон
66
Запасные
19
Каниболоцкий
Антон Каниболоцкий
18
Ордец
Иван Ордец
8
Малышев
Максим Малышев
89
Дентиньо
Дентиньо
10
Бернард
Бернард
26
Коваленко
Виктор Коваленко
22
Эдуардо
Эдуардо