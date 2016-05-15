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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Маккароне 13
Зелински 54
2:1
Матч завершен
Торино
Турин
Оби 56
Серия А, 38 тур
Серия А,
38 тур
Италия
15 мая 2016, 19:00 МСК
15.05.2016, 19:00 МСК
воскресенье
Франческо Паоло Сайя
Франческо Паоло Сайя
Главный Судья
Составы
Эмполи
мин
-
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
90
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
1
Пульези
Маурицио Пульези
90
15
Коста
Андреа Коста
90
24
Чосич
Урош Чосич
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
27
Зелински
Петр Зелински
54'
54'
90
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
72
32
Паредес
Леандро Паредес
62
7
Маккароне
Массимо Маккароне
13'
13'
77
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
37
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
31
Кампорезе
Микеле Кампорезе
26
Тонелли
Лоренцо Тонелли
32
Джакомель
Алессандро Джакомель
6
Биттанте
Лука Биттанте
17
Маиелло
Раффаэле Маиелло
33
Крунич
Раде Крунич
4
Дамиани
Самуэле Дамиани
22
Пью
Алессандро Пью
99
Чантурия
Роман Чантурия
Торино
мин
30
Паделли
Даниэле Паделли
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
25
Глик
Камиль Глик
90
18
Янссон
Понтус Янссон
90
4
Оби
Жоэль Оби
56'
56'
71
14
Гацци
Алессандро Гацци
90
16
Базелли
Даниэле Базелли
40
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
33
Перес
Бруно Перес
90
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
60
9
Белотти
Андреа Белотти
90
Запасные
12
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
19
Максимович
Никола Максимович
0
Аква
Африйе Аква
8
Фарнеруд
Александер Фарнеруд
94
Бенасси
Марко Бенасси
10
Иммобиле
Чиро Иммобиле