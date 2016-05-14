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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Эвра 5
Дибала 15
Дибала 37
Кьеллини 77
Бонуччи 85
5:0
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Серия А, 38 тур
Серия А,
38 тур
Италия
14 мая 2016, 18:00 МСК
14.05.2016, 18:00 МСК
суббота
Клаудио Гавиллуччи
Клаудио Гавиллуччи
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
25
Нето
Нето
90
33
Эвра
Патрис Эвра
5'
5'
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
77'
77'
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
85'
85'
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
88
Эрнанес
Эрнанес
90
37
Перейра
Роберто Перейра
66
6
Погба
Поль Погба
90
9
Манджукич
Марио Манджукич
75
9
Дибала
Пауло Дибала
37'
15'
37'
15'
67
Запасные
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
34
Рубиньо
Рубиньо
24
Ругани
Даниэле Ругани
20
Падоин
Симоне Падоин
22
Асамоа
Квадво Асамоа
27
Стураро
Стефано Стураро
13
Лемина
Марио Лемина
10
Дзадза
Симоне Дзадза
23
Куадрадо
Хуан Куадрадо
9
Мората
Альваро Мората
Сампдория
мин
57
Бриноли
Альберто Бриноли
90
23
Диаките
Модибо Диаките
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
11
Додо
Додо
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
8
Баррето
Эдгар Баррето
90
15
Сала
Джакопо Сала
55
20
Крстичич
Ненад Крстичич
90
25
Альварес
Рикардо Альварес
90
8
Корреа
Хоакин Корреа
76
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
86
Запасные
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
5
Кассани
Маттиа Кассани
16
Раноккия
Андреа Раноккия
13
Перейра
Педро Перейра
17
Паломбо
Анджело Паломбо
21
Сориано
Роберто Сориано
28
Чало
Джакомо Чало
9
Родригес
Алехандро Родригес
24
Муриэль
Луис Муриэль
30
Понсе
Андрес Понсе