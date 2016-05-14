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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Милан
Милан
Бакка 86
1:3
Матч завершен
Рома
Рим
Салах 19
Эль-Шаарави 59
Эмерсон 82
Серия А, 38 тур
Серия А,
38 тур
Италия
14 мая 2016, 21:45 МСК
14.05.2016, 21:45 МСК
суббота
Составы
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
33
Алекс
Алекс
66
5
Мексес
Филипп Мексес
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
27
Куцка
Юрай Куцка
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
57
10
Хонда
Кейсуке Хонда
90
73
Локателли
Мануэль Локателли
90
45
Балотелли
Марио Балотелли
45
70
Бакка
Карлос Бакка
86'
86'
90
Запасные
1
Лопес
Диего Лопес
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
17
Сапата
Кристиан Сапата
96
Калабрия
Давиде Калабрия
25
Шимич
Штефан Шимич
66
Борди
Франческо Борди
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
16
Поли
Андреа Поли
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
4
Маури
Хосе Маури
9
Адриано
Луис Адриано
72
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
Рома
мин
25
Щесны
Войцех Щесны
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
3
Динь
Люка Динь
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
6
Строотман
Кевин Строотман
63
22
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
59'
59'
78
11
Салах
Мохамед Салах
19'
19'
85
Запасные
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
13
Майкон
Майкон
35
Торосидис
Василис Торосидис
5
Кастан
Леандро Кастан
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
33
Эмерсон
Эмерсон
82'
14
Фальке
Яго Фальке
9
Джеко
Эдин Джеко
10
Тотти
Франческо Тотти
97
Садик
Умар Садик