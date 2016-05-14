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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Политано 6
Пеллегрини 26
Политано 39
3:1
Матч завершен
Интер
Милан
Паласио 32
Серия А, 38 тур
Серия А,
38 тур
Италия
14 мая 2016, 21:45 МСК
14.05.2016, 21:45 МСК
суббота
Андреа Джервазони
Андреа Джервазони
Главный Судья
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
23
Гаццола
Марсело Гаццола
90
32
Дункан
Альфред Дункан
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
26'
26'
74
17
Сансоне
Никола Сансоне
90
92
Дефрель
Грегор Дефрель
51
16
Политано
Маттео Политано
6'
39'
6', 39'
80
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
11
Врсалько
Шиме Врсалько
5
Антеи
Лука Антеи
3
Лонги
Алессандро Лонги
8
Бьондини
Давиде Бьондини
7
Миссироли
Симоне Миссироли
29
Тротта
Марселло Тротта
9
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
Интер
мин
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
72
5
Жуан
Жуан
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
12
Теллес
Алекс Теллес
90
83
Мело
Фелипе Мело
90
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
70
77
Брозович
Марсело Брозович
90
23
Эдер
Эдер
90
10
Йоветич
Стеван Йоветич
90
8
Паласио
Родриго Паласио
32'
32'
81
Запасные
98
Раду
Ионуц Раду
21
Сантон
Давиде Сантон
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
96
Ямфи
Брайт Ямфи
29
Мянго
Сенна Мянго
28
Делла Джованна
Фабио Делла Джованна
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
92
Бальдини
Энрико Бальдини
34
Бонетто
Маттиа Бонетто
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
97
Манай
Рей Манай
99
Корреа
Жозе Корреа