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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Гамшик 44
Игуаин 52
Игуаин 62
Игуаин 71
4:0
Матч завершен
Фрозиноне
Фрозиноне
Серия А, 38 тур
Серия А,
38 тур
Италия
14 мая 2016, 21:45 МСК
14.05.2016, 21:45 МСК
суббота
Составы
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
76
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
44'
44'
83
8
Жоржиньо
Жоржиньо
90
5
Аллан
Аллан
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
52'
62'
71'
52', 62', 71'
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
65
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
22
Габриэл
Габриэл
11
Маджо
Кристиан Маджо
18
Реджини
Васко Реджини
3
Стринич
Иван Стринич
14
Мертенс
Дрис Мертенс
77
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
19
Лопес
Давид Лопес
94
Чалоба
Натаниэль Чалоба
88
Грасси
Альберто Грасси
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
Фрозиноне
мин
1
Саппино
Массимо Саппино
90
6
Бланчард
Леонардо Бланчард
90
9
Киофани
Маттео Киофани
90
4
Руссо
Адриано Руссо
90
3
Кривелло
Роберто Кривелло
90
7
Фрара
Алекссандро Фрара
77
21
Саммарко
Паоло Саммарко
90
5
Гори
Мирко Гори
90
11
Крагль
Оливер Крагль
68
18
Дионизи
Федерико Дионизи
68
9
Чиофани
Даниэл Чиофани
90
Запасные
33
Леали
Никола Леали
44
Прийма
Василий Прийма
28
Рози
Алеандро Рози
93
Айети
Арлинд Айети
20
Павлович
Даниэль Павлович
8
Гучер
Роберт Гучер
19
Тонев
Александар Тонев
10
Соддимо
Данило Соддимо
22
Чибса
Раман Чибса
12
Лонго
Самуэле Лонго
29
Карлини
Массимилиано Карлини