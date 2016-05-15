Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Лацио
Рим
Лулич 2
Клозе 74
2:4
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Весино 31
Бернардески 40
Тельо 45
Весино 70
Серия А, 38 тур
Серия А,
38 тур
Италия
15 мая 2016, 21:45 МСК
15.05.2016, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
13
Бишевац
Милан Бишевац
90
18
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
90
13
Конко
Абдулай Конко
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
68
19
Лулич
Сенад Лулич
2'
2'
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
23
Онази
Огений Онази
84
32
Катальди
Данило Катальди
60
11
Клозе
Мирослав Клозе
74'
74'
90
14
Кейта
Бальде Кейта
90
Запасные
1
Бериша
Этрит Бериша
55
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
33
Маурисио
Маурисио
6
Маури
Стефано Маури
14
Моррисон
Равель Моррисон
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
4
Патрик
Патрик
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
Фиорентина
мин
24
Леццерини
Лука Леццерини
90
2
Гонсало
Гонсало
90
40
Томович
Ненад Томович
90
13
Астори
Давиде Астори
90
28
Алонсо
Маркос Алонсо
29
5
Бадель
Милан Бадель
90
14
Фернандес
Матиас Фернандес
90
8
Весино
Матиас Весино
31'
70'
31', 70'
80
7
Сарате
Мауро Сарате
90
27
Тельо
Кристиан Тельо
45'
45'
84
29
Бернардески
Федерико Бернардески
40'
40'
90
Запасные
34
Саталино
Джакомо Саталино
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
32
Ронкалья
Факундо Ронкалья
72
Иличич
Йосип Иличич
6
Коста
Тино Коста
26
Коне
Панайотис Коне
9
Калинич
Никола Калинич