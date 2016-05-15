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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Паволетти 58
1:2
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Д'Алессандро 52
Куртич 82
Серия А, 38 тур
Серия А,
38 тур
Италия
15 мая 2016, 19:00 МСК
15.05.2016, 19:00 МСК
воскресенье
Джанлука Аурельяно
Джанлука Аурельяно
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
90
3
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
24
Муньос
Эсекьель Муньос
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
31
Джемаили
Блерим Джемаили
52
30
Ригони
Лука Ригони
54
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
17
Сусо
Сусо
75
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
19
Паволетти
Леонардо Паволетти
58'
58'
90
Запасные
32
Доннарумма
Антонио Доннарумма
39
Соммарива
Даниэле Соммарива
40
Эрарди
Марио Эрарди
54
Сахо
Сандро Сахо
29
Фьямоцци
Риккардо Фьямоцци
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
34
Силва
Габриэль Силва
18
Нтчам
Оливье Нтчам
16
Капель
Диего Капель
21
Пандев
Горан Пандев
42
Матавж
Тим Матавж
22
Лазович
Дарко Лазович
Аталанта
мин
1
Радунович
Борис Радунович
90
28
Бривио
Давиде Бривио
90
13
Масиелло
Андреа Масиелло
90
55
Джимсити
Берат Джимсити
90
24
Конти
Андреа Конти
90
15
Гомес
Алехандро Гомес
90
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
52'
52'
74
4
Гальярдини
Роберто Гальярдини
82
15
де Рон
Мартен де Рон
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
78
22
Боррьелло
Марко Боррьелло
90
Запасные
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
43
Туррин
Алессандро Туррин
44
Крешич
Антон Крешич
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
21
Чигарини
Лука Чигарини
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
27
Куртич
Ясмин Куртич
82'
97
Тулисси
Тициано Тулисси
23
Диаманти
Алессандро Диаманти
45
Монакелло
Гаэтано Монакелло