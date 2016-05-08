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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Фрозиноне
Фрозиноне
0:1
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Политано 85
Серия А, 37 тур
Серия А,
37 тур
Италия
8 мая 2016, 16:00 МСК
8.05.2016, 16:00 МСК
воскресенье
Анджело Червеллера
Анджело Червеллера
Главный Судья
Составы
Фрозиноне
мин
25
Барди
Франческо Барди
30
9
Киофани
Маттео Киофани
90
3
Кривелло
Роберто Кривелло
90
29
Карлини
Массимилиано Карлини
79
44
Прийма
Василий Прийма
90
93
Айети
Арлинд Айети
90
21
Саммарко
Паоло Саммарко
90
8
Гучер
Роберт Гучер
71
11
Крагль
Оливер Крагль
90
18
Дионизи
Федерико Дионизи
90
9
Чиофани
Даниэл Чиофани
90
Запасные
33
Леали
Никола Леали
1
Саппино
Массимо Саппино
28
Рози
Алеандро Рози
6
Бланчард
Леонардо Бланчард
4
Руссо
Адриано Руссо
19
Тонев
Александар Тонев
7
Фрара
Алекссандро Фрара
12
Лонго
Самуэле Лонго
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
11
Врсалько
Шиме Врсалько
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
32
Дункан
Альфред Дункан
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
17
Сансоне
Никола Сансоне
62
92
Дефрель
Грегор Дефрель
70
25
Берарди
Доменико Берарди
88
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
3
Лонги
Алессандро Лонги
23
Гаццола
Марсело Гаццола
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
21
Феррини
Мануэль Феррини
7
Миссироли
Симоне Миссироли
37
Бро
Жереми Бро
29
Тротта
Марселло Тротта
16
Политано
Маттео Политано
85'
9
Фальчинелли
Диего Фальчинелли