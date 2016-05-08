Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Карпи
Карпи
Мбакогу 84
1:3
Матч завершен
Лацио
Рим
Бишевац 23
Кандрева 32
Клозе 73
Серия А, 37 тур
Серия А,
37 тур
Италия
8 мая 2016, 16:00 МСК
8.05.2016, 16:00 МСК
воскресенье
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Карпи
мин
27
Белец
Вид Белец
90
13
Поли
Фабрицио Поли
90
19
Паскиути
Лоренцо Паскиути
76
21
Романьоли
Симоне Романьоли
90
6
Гальоло
Риккардо Гальоло
90
3
Летизия
Гаэтано Летизия
90
4
Кофи
Исаак Кофи
45
20
Лолло
Лоренцо Лолло
90
8
Бьянко
Раффаэле Бьянко
66
11
Ди Гаудио
Антонио Ди Гаудио
90
99
Мбакогу
Джерри Мбакогу
84'
84'
90
Запасные
91
Коломби
Симоне Коломби
5
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
36
Дапрела
Фабио Дапрела
23
Суагер
Эмануэле Суагер
2
Сабелли
Стефано Сабелли
16
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
10
Верди
Симоне Верди
29
Мартиньо
Рафаэль Мартиньо
17
Крими
Марко Крими
7
Поркари
Филиппо Поркари
25
Манкозу
Маттео Манкозу
15
Ласанья
Кевин Ласанья
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
8
Баста
Душан Баста
90
13
Бишевац
Милан Бишевац
23'
23'
90
2
Худт
Уэсли Худт
16
29
Конко
Абдулай Конко
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
32'
32'
68
20
Билья
Лукас Билья
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
51
11
Клозе
Мирослав Клозе
73'
73'
90
Запасные
66
Матосевич
Кристьян Матосевич
55
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
33
Маурисио
Маурисио
6
Маури
Стефано Маури
23
Онази
Огений Онази
32
Катальди
Данило Катальди
4
Патрик
Патрик
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
9
Джорджевич
Филип Джорджевич