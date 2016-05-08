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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
0:3
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Паволетти 3
Сусо 26
Сусо 74
Серия А, 37 тур
Серия А,
37 тур
Италия
8 мая 2016, 16:00 МСК
8.05.2016, 16:00 МСК
воскресенье
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
58
23
Диаките
Модибо Диаките
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
11
Додо
Додо
90
5
Кассани
Маттиа Кассани
90
7
Фернандо
Фернандо
90
17
Паломбо
Анджело Паломбо
73
21
Сориано
Роберто Сориано
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
85
99
Кассано
Антонио Кассано
90
Запасные
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
57
Бриноли
Альберто Бриноли
16
Раноккия
Андреа Раноккия
13
Перейра
Педро Перейра
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
8
Баррето
Эдгар Баррето
18
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
22
Сала
Джакопо Сала
25
Альварес
Рикардо Альварес
95
Иван
Давид Иван
10
Корреа
Хоакин Корреа
24
Муриэль
Луис Муриэль
Дженоа
мин
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
90
3
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
31
Джемаили
Блерим Джемаили
66
30
Ригони
Лука Ригони
54
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
17
Сусо
Сусо
26'
74'
26', 74'
87
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
19
Паволетти
Леонардо Паволетти
3'
3'
90
Запасные
32
Доннарумма
Антонио Доннарумма
39
Соммарива
Даниэле Соммарива
15
Марчезе
Джиованни Марчезе
24
Муньос
Эсекьель Муньос
29
Фьямоцци
Риккардо Фьямоцци
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
34
Силва
Габриэль Силва
18
Нтчам
Оливье Нтчам
16
Капель
Диего Капель
21
Пандев
Горан Пандев
42
Матавж
Тим Матавж
22
Лазович
Дарко Лазович