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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Икарди 12
Перишич 40
2:1
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Пуччарелли 37
Серия А, 37 тур
Серия А,
37 тур
Италия
7 мая 2016, 19:00 МСК
7.05.2016, 19:00 МСК
суббота
Марко Ди Белло
Марко Ди Белло
Главный Судья
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
5
Жуан
Жуан
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
83
Мело
Фелипе Мело
90
44
Перишич
Иван Перишич
40'
40'
90
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
10
Йоветич
Стеван Йоветич
63
9
Икарди
Мауро Икарди
12'
12'
66
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
21
Сантон
Давиде Сантон
12
Теллес
Алекс Теллес
17
Медель
Гари Медель
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
23
Эдер
Эдер
8
Паласио
Родриго Паласио
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
22
Льяич
Адем Льяич
97
Манай
Рей Манай
Эмполи
мин
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
90
15
Коста
Андреа Коста
90
26
Тонелли
Лоренцо Тонелли
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
82
77
Бюхель
Марсель Бюхель
69
17
Зелински
Петр Зелински
82
5
Сапонара
Риккардо Сапонара
90
32
Паредес
Леандро Паредес
90
7
Маккароне
Массимо Маккароне
90
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
37'
37'
90
Запасные
1
Пульези
Маурицио Пульези
37
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
24
Чосич
Урош Чосич
31
Кампорезе
Микеле Кампорезе
55
Джакомель
Алессандро Джакомель
6
Биттанте
Лука Биттанте
13
Маиелло
Раффаэле Маиелло
11
Кроче
Даниэле Кроче
14
Диуссе
Ассане Диуссе
33
Крунич
Раде Крунич
99
Чантурия
Роман Чантурия