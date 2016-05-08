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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
Наингголан 18
Рюдигер 39
Пьянич 85
3:0
Матч завершен
Кьево
Верона
Серия А, 37 тур
Серия А,
37 тур
Италия
8 мая 2016, 13:30 МСК
8.05.2016, 13:30 МСК
воскресенье
Доменико Чели
Доменико Чели
Главный Судья
Составы
Рома
мин
25
Щесны
Войцех Щесны
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
3
Динь
Люка Динь
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
39'
39'
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
66
15
Пьянич
Миралем Пьянич
85'
85'
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
18'
18'
90
22
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
79
8
Перотти
Диего Перотти
90
11
Салах
Мохамед Салах
59
Запасные
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
13
Майкон
Майкон
35
Торосидис
Василис Торосидис
5
Кастан
Леандро Кастан
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
23
Гьембер
Норберт Гьембер
33
Эмерсон
Эмерсон
14
Фальке
Яго Фальке
6
Строотман
Кевин Строотман
9
Джеко
Эдин Джеко
10
Тотти
Франческо Тотти
97
Садик
Умар Садик
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
18
Гобби
Массимо Гобби
27
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
8
Радованович
Иван Радованович
32
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
4
Ригони
Никола Ригони
90
19
Кастро
Лукас Кастро
45
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
90
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
32
Брессан
Вальтер Брессан
20
Сардо
Дженнаро Сардо
2
Сполли
Николас Сполли
36
Коста
Филиппо Коста
6
Пинци
Джампьеро Пинци
10
Нинкович
Никола Нинкович
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
40
М'Поку
Поль-Жозе М'Поку
45
Инглесе
Роберто Инглесе