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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Тахцидис 13
Паволетти 65
2:3
Матч завершен
Рома
Рим
Салах 6
Тотти 77
Эль-Шаарави 87
Серия А, 36 тур
Серия А,
36 тур
Италия
2 мая 2016, 20:00 МСК
2.05.2016, 20:00 МСК
понедельник
Андреа Джервазони
Андреа Джервазони
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
24
Муньос
Эсекьель Муньос
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
29
Фьямоцци
Риккардо Фьямоцци
71
31
Джемаили
Блерим Джемаили
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
13'
13'
61
17
Сусо
Сусо
82
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
19
Паволетти
Леонардо Паволетти
65'
65'
90
Запасные
39
Соммарива
Даниэле Соммарива
32
Доннарумма
Антонио Доннарумма
3
Ансальди
Кристиан Ансальди
15
Марчезе
Джиованни Марчезе
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
30
Ригони
Лука Ригони
34
Силва
Габриэль Силва
18
Нтчам
Оливье Нтчам
16
Капель
Диего Капель
21
Пандев
Горан Пандев
42
Матавж
Тим Матавж
22
Лазович
Дарко Лазович
Рома
мин
25
Щесны
Войцех Щесны
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
3
Динь
Люка Динь
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
13
Майкон
Майкон
66
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
22
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
87'
87'
90
8
Перотти
Диего Перотти
59
11
Салах
Мохамед Салах
6'
6'
88
Запасные
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
5
Кастан
Леандро Кастан
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
23
Гьембер
Норберт Гьембер
33
Эмерсон
Эмерсон
20
Кейта
Сейду Кейта
21
Ванкер
Вильям Ванкер
9
Джеко
Эдин Джеко
10
Тотти
Франческо Тотти
77'
97
Садик
Умар Садик