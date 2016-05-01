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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
Клозе 8
Кандрева 84
2:0
Матч завершен
Интер
Милан
Серия А, 36 тур
Серия А,
36 тур
Италия
1 мая 2016, 21:45 МСК
1.05.2016, 21:45 МСК
воскресенье
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
8
Баста
Душан Баста
90
13
Бишевац
Милан Бишевац
90
18
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
90
29
Конко
Абдулай Конко
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
84'
84'
89
20
Билья
Лукас Билья
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
23
Онази
Огений Онази
90
11
Клозе
Мирослав Клозе
8'
8'
73
14
Кейта
Бальде Кейта
90
Запасные
99
Бериша
Этрит Бериша
55
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
2
Худт
Уэсли Худт
33
Маурисио
Маурисио
6
Маури
Стефано Маури
7
Моррисон
Равель Моррисон
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
32
Катальди
Данило Катальди
4
Патрик
Патрик
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
79
25
Миранда
Жоао Миранда
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
44
Перишич
Иван Перишич
90
17
Медель
Гари Медель
56
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
10
Йоветич
Стеван Йоветич
72
9
Икарди
Мауро Икарди
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
21
Сантон
Давиде Сантон
5
Жуан
Жуан
12
Теллес
Алекс Теллес
83
Мело
Фелипе Мело
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
23
Эдер
Эдер
8
Паласио
Родриго Паласио
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
97
Манай
Рей Манай