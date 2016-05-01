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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Пеллегрини 58
1:0
Матч завершен
Верона
Верона
Серия А, 36 тур
Серия А,
36 тур
Италия
1 мая 2016, 16:00 МСК
1.05.2016, 16:00 МСК
воскресенье
Клаудио Гавиллуччи
Клаудио Гавиллуччи
Главный Судья
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
3
Лонги
Алессандро Лонги
70
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
11
Врсалько
Шиме Врсалько
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
32
Дункан
Альфред Дункан
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
58'
58'
90
17
Сансоне
Никола Сансоне
90
25
Берарди
Доменико Берарди
74
9
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
84
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
23
Гаццола
Марсело Гаццола
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
21
Феррини
Мануэль Феррини
7
Миссироли
Симоне Миссироли
37
Бро
Жереми Бро
20
Абелли
Федерико Абелли
29
Тротта
Марселло Тротта
16
Политано
Маттео Политано
18
Пьерини
Николас Пьерини
Верона
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
6
Альбертацци
Микеланжело Альбертацци
76
18
Морас
Вангелис Морас
90
3
Пизано
Эрос Пизано
90
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
90
21
Хуанито
Хуанито
62
19
Греко
Леандро Греко
66
23
Ионицэ
Артур Ионицэ
90
24
Вивиани
Федерико Вивиани
90
16
Силигарди
Лука Силигарди
90
13
Вшолек
Павел Вшолек
90
Запасные
37
Коппола
Фердинандо Коппола
88
Марконе
Рикард Марконе
12
Жилберто
Жилберто
4
Самир
Самир
28
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
8
Марроне
Лука Марроне
2
Ромуло
Ромуло
14
Фурман
Доминик Фурман
97
Кеккин
Лука Кеккин
9
Тони
Лука Тони
7
Янкович
Бошко Янкович
27
Ребич
Анте Ребич