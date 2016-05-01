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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Милан
Милан
Бакка 50
Антонелли 74
Менез 90
3:3
Матч завершен
Фрозиноне
Фрозиноне
Паганини 2
Крагль 44
Дионизи 54
Серия А, 36 тур
Серия А,
36 тур
Италия
1 мая 2016, 16:00 МСК
1.05.2016, 16:00 МСК
воскресенье
Давиде Масса
Давиде Масса
Главный Судья
Составы
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
33
Алекс
Алекс
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
20
Абате
Иньяцио Абате
73
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
27
Куцка
Юрай Куцка
90
10
Хонда
Кейсуке Хонда
64
4
Маури
Хосе Маури
78
45
Балотелли
Марио Балотелли
90
70
Бакка
Карлос Бакка
50'
50'
90
Запасные
1
Лопес
Диего Лопес
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
17
Сапата
Кристиан Сапата
5
Мексес
Филипп Мексес
31
Антонелли
Лука Антонелли
74'
96
Калабрия
Давиде Калабрия
25
Шимич
Штефан Шимич
16
Поли
Андреа Поли
73
Локателли
Мануэль Локателли
9
Адриано
Луис Адриано
72
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
7
Менез
Жереми Менез
90'
Фрозиноне
мин
25
Барди
Франческо Барди
90
9
Киофани
Маттео Киофани
90
4
Руссо
Адриано Руссо
90
3
Кривелло
Роберто Кривелло
67
93
Айети
Арлинд Айети
90
21
Саммарко
Паоло Саммарко
90
5
Гори
Мирко Гори
90
11
Крагль
Оливер Крагль
44'
44'
80
18
Дионизи
Федерико Дионизи
54'
54'
73
9
Чиофани
Даниэл Чиофани
90
17
Паганини
Лука Паганини
2'
2'
90
Запасные
1
Саппино
Массимо Саппино
44
Прийма
Василий Прийма
28
Рози
Алеандро Рози
6
Бланчард
Леонардо Бланчард
20
Павлович
Даниэль Павлович
8
Гучер
Роберт Гучер
19
Тонев
Александар Тонев
10
Соддимо
Данило Соддимо
7
Фрара
Алекссандро Фрара
12
Лонго
Самуэле Лонго
29
Карлини
Массимилиано Карлини