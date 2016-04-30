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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Кьево
Верона
0:0
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Серия А, 36 тур
Серия А,
36 тур
Италия
30 апр. 2016, 21:45 МСК
30.04.2016, 21:45 МСК
суббота
Марко Гуида
Марко Гуида
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
7
Пепе
Симоне Пепе
66
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
4
Ригони
Никола Ригони
80
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
69
Запасные
32
Брессан
Вальтер Брессан
90
Секулин
Андреа Секулин
20
Сардо
Дженнаро Сардо
6
Пинци
Джампьеро Пинци
23
Бирса
Вальтер Бирса
19
Кастро
Лукас Кастро
10
Нинкович
Никола Нинкович
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
40
М'Поку
Поль-Жозе М'Поку
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
2
Гонсало
Гонсало
90
4
Томович
Ненад Томович
90
13
Астори
Давиде Астори
90
28
Алонсо
Маркос Алонсо
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
14
Фернандес
Матиас Фернандес
80
9
Калинич
Никола Калинич
90
7
Сарате
Мауро Сарате
90
27
Тельо
Кристиан Тельо
59
Запасные
34
Саталино
Джакомо Саталино
24
Леццерини
Лука Леццерини
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
32
Ронкалья
Факундо Ронкалья
16
Блащиковски
Якуб Блащиковски
72
Иличич
Йосип Иличич
6
Коста
Тино Коста
26
Коне
Панайотис Коне
10
Бернардески
Федерико Бернардески