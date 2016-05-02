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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Игуаин 10
Игуаин 77
2:1
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Альбиоль 85
Серия А, 36 тур
Серия А,
36 тур
Италия
2 мая 2016, 22:00 МСК
2.05.2016, 22:00 МСК
понедельник
Пьеро Джакомелли
Пьеро Джакомелли
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
85'
85'
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
90
8
Жоржиньо
Жоржиньо
90
5
Аллан
Аллан
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
10'
77'
10', 77'
84
7
Кальехон
Хосе Кальехон
80
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
64
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
22
Габриэл
Габриэл
11
Маджо
Кристиан Маджо
18
Реджини
Васко Реджини
3
Стринич
Иван Стринич
14
Мертенс
Дрис Мертенс
77
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
19
Лопес
Давид Лопес
94
Чалоба
Натаниэль Чалоба
88
Грасси
Альберто Грасси
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
93
Драме
Букари Драме
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
55
Джимсити
Берат Джимсити
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
21
Чигарини
Лука Чигарини
90
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
71
27
Куртич
Ясмин Куртич
90
15
де Рон
Мартен де Рон
83
23
Диаманти
Алессандро Диаманти
45
22
Боррьелло
Марко Боррьелло
90
Запасные
1
Радунович
Борис Радунович
43
Туррин
Алессандро Туррин
6
Беллини
Джанпаоло Беллини
28
Бривио
Давиде Бривио
33
Черубин
Николо Черубин
24
Конти
Андреа Конти
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
4
Гальярдини
Роберто Гальярдини
11
Фройлер
Ремо Фройлер
13
Гакпе
Серж Гакпе
45
Монакелло
Гаэтано Монакелло