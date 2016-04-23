Матч завершен
Интер
Милан
Йоветич 36
Йоветич 75
Эдер 90
3:1
Матч завершен
Удинезе
Удине
Теро 9
Серия А, 35 тур

Серия А,

35 тур

Италия
23 апр. 2016, 21:45 МСК
23.04.2016, 21:45 МСК
суббота
Доменико Чели
Доменико Чели
Главный Судья
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
5
Жуан
Жуан
64
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
83
Мело
Фелипе Мело
90
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
10
Йоветич
Стеван Йоветич
36'
75'
36', 75'
90
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
85
9
Икарди
Мауро Икарди
80
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
21
Сантон
Давиде Сантон
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
12
Теллес
Алекс Теллес
44
Перишич
Иван Перишич
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
23
Эдер
Эдер
90'
8
Паласио
Родриго Паласио
22
Льяич
Адем Льяич
97
Манай
Рей Манай
Удинезе
мин
31
Карнезис
Орестис Карнезис
90
30
Фелипе
Фелипе
81
2
Ваге
Молла Ваге
90
5
Данило
Данило
90
22
Кузманович
Здравко Кузманович
90
7
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
90
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
85
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
21
Эденилсон
Эденилсон
76
77
Теро
Сирил Теро
9'
9'
90
9
Сапата
Дуван Сапата
90
Запасные
97
Мерет
Алекс Мерет
11
Домицци
Маурицио Домицци
75
Арто
Томас Арто
26
Паскуале
Джиованни Паскуале
55
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
20
Лоди
Франческо Лоди
89
Пирис
Иван Пирис
19
Гильерме
Гильерме
94
Иньигес
Гаспар Иньигес
99
Балич
Андрия Балич
88
Ридер
Ридер
18
Перица
Стипе Перица