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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Торино
Турин
Перес 7
1:3
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Сансоне 2
Пелузо 75
Тротта 90
Серия А, 35 тур
Серия А,
35 тур
Италия
24 апр. 2016, 16:00 МСК
24.04.2016, 16:00 МСК
воскресенье
Микаэль Фаббри
Микаэль Фаббри
Главный Судья
Составы
Торино
мин
1
Паделли
Даниэле Паделли
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
5
Бово
Чезаре Бово
90
25
Глик
Камиль Глик
90
21
Силва
Гастон Силва
82
14
Гацци
Алессандро Гацци
90
16
Базелли
Даниэле Базелли
71
33
Перес
Бруно Перес
7'
7'
90
4
Мартинес
Джозеф Мартинес
90
9
Белотти
Андреа Белотти
90
Запасные
13
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
28
Ичасо
Сальвадор Ичасо
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
18
Янссон
Понтус Янссон
20
Вивес
Джузеппе Вивес
6
Аква
Африйе Аква
8
Фарнеруд
Александер Фарнеруд
15
Бенасси
Марко Бенасси
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
11
Лопес
Макси Лопес
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
75'
75'
90
11
Врсалько
Шиме Врсалько
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
32
Дункан
Альфред Дункан
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
17
Сансоне
Никола Сансоне
2'
2'
70
25
Берарди
Доменико Берарди
90
9
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
86
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
3
Лонги
Алессандро Лонги
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
21
Феррини
Мануэль Феррини
37
Бро
Жереми Бро
20
Абелли
Федерико Абелли
29
Тротта
Марселло Тротта
90'
16
Политано
Маттео Политано
18
Пьерини
Николас Пьерини