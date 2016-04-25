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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
Наингголан 89
1:0
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Серия А, 35 тур
Серия А,
35 тур
Италия
25 апр. 2016, 16:00 МСК
25.04.2016, 16:00 МСК
понедельник
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Рома
мин
25
Щесны
Войцех Щесны
90
44
Манолас
Костас Манолас
21
3
Динь
Люка Динь
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
45
20
Кейта
Сейду Кейта
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
89'
89'
90
22
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
81
8
Перотти
Диего Перотти
90
11
Салах
Мохамед Салах
90
Запасные
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
13
Майкон
Майкон
35
Торосидис
Василис Торосидис
5
Кастан
Леандро Кастан
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
33
Эмерсон
Эмерсон
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
21
Ванкер
Вильям Ванкер
14
Фальке
Яго Фальке
6
Строотман
Кевин Строотман
9
Джеко
Эдин Джеко
10
Тотти
Франческо Тотти
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
75
8
Жоржиньо
Жоржиньо
90
5
Аллан
Аллан
79
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
22
Габриэл
Габриэл
11
Маджо
Кристиан Маджо
18
Реджини
Васко Реджини
3
Стринич
Иван Стринич
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
77
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
19
Лопес
Давид Лопес
88
Грасси
Альберто Грасси
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье