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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
Фернандо 20
Диаките 79
2:1
Матч завершен
Лацио
Рим
Джорджевич 3
Серия А, 35 тур
Серия А,
35 тур
Италия
24 апр. 2016, 16:00 МСК
24.04.2016, 16:00 МСК
воскресенье
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
23
Диаките
Модибо Диаките
79'
79'
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
11
Додо
Додо
90
5
Кассани
Маттиа Кассани
90
7
Фернандо
Фернандо
20'
20'
90
8
Баррето
Эдгар Баррето
90
20
Крстичич
Ненад Крстичич
74
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
24
Муриэль
Луис Муриэль
66
Запасные
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
57
Бриноли
Альберто Бриноли
13
Перейра
Педро Перейра
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
17
Паломбо
Анджело Паломбо
18
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
21
Сориано
Роберто Сориано
22
Сала
Джакопо Сала
10
Корреа
Хоакин Корреа
9
Родригес
Алехандро Родригес
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
8
Баста
Душан Баста
90
18
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
90
2
Худт
Уэсли Худт
45
29
Конко
Абдулай Конко
83
87
Кандрева
Антонио Кандрева
64
20
Билья
Лукас Билья
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
23
Онази
Огений Онази
90
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
3'
3'
90
14
Кейта
Бальде Кейта
90
Запасные
99
Бериша
Этрит Бериша
55
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
33
Маурисио
Маурисио
49
Маттиа
Симоне Маттиа
6
Маури
Стефано Маури
7
Моррисон
Равель Моррисон
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
32
Катальди
Данило Катальди
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
46
Росси
Алессандро Росси