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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Калинич 81
1:2
Матч завершен
Ювентус
Турин
Манджукич 39
Мората 83
Серия А, 35 тур
Серия А,
35 тур
Италия
24 апр. 2016, 21:45 МСК
24.04.2016, 21:45 МСК
воскресенье
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
2
Гонсало
Гонсало
90
4
Томович
Ненад Томович
90
13
Астори
Давиде Астори
90
28
Алонсо
Маркос Алонсо
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
5
Бадель
Милан Бадель
88
72
Иличич
Йосип Иличич
53
9
Калинич
Никола Калинич
81'
81'
90
27
Тельо
Кристиан Тельо
62
10
Бернардески
Федерико Бернардески
90
Запасные
34
Саталино
Джакомо Саталино
24
Леццерини
Лука Леццерини
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
32
Ронкалья
Факундо Ронкалья
16
Блащиковски
Якуб Блащиковски
14
Фернандес
Матиас Фернандес
6
Коста
Тино Коста
26
Коне
Панайотис Коне
7
Сарате
Мауро Сарате
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
33
Эвра
Патрис Эвра
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
88
6
Хедира
Сами Хедира
90
10
Погба
Поль Погба
84
18
Лемина
Марио Лемина
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
39'
39'
90
21
Дибала
Пауло Дибала
70
Запасные
34
Рубиньо
Рубиньо
77
Аудеро
Эмиль Аудеро
12
Сандро
Алекс Сандро
20
Падоин
Симоне Падоин
22
Асамоа
Квадво Асамоа
11
Эрнанес
Эрнанес
37
Перейра
Роберто Перейра
7
Дзадза
Симоне Дзадза
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
9
Мората
Альваро Мората
83'