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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Карпи
Карпи
Ласанья 85
1:0
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Серия А, 35 тур
Серия А,
35 тур
Италия
25 апр. 2016, 20:00 МСК
25.04.2016, 20:00 МСК
понедельник
Паоло Валери
Паоло Валери
Главный Судья
Составы
Карпи
мин
27
Белец
Вид Белец
90
13
Поли
Фабрицио Поли
90
19
Паскиути
Лоренцо Паскиути
90
21
Романьоли
Симоне Романьоли
90
6
Гальоло
Риккардо Гальоло
90
3
Летизия
Гаэтано Летизия
90
17
Крими
Марко Крими
54
20
Лолло
Лоренцо Лолло
90
8
Бьянко
Раффаэле Бьянко
90
11
Ди Гаудио
Антонио Ди Гаудио
64
99
Мбакогу
Джерри Мбакогу
84
Запасные
91
Коломби
Симоне Коломби
5
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
36
Дапрела
Фабио Дапрела
23
Суагер
Эмануэле Суагер
2
Сабелли
Стефано Сабелли
16
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
10
Верди
Симоне Верди
29
Мартиньо
Рафаэль Мартиньо
7
Поркари
Филиппо Поркари
4
Кофи
Исаак Кофи
25
Манкозу
Маттео Манкозу
15
Ласанья
Кевин Ласанья
85'
Эмполи
мин
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
90
15
Коста
Андреа Коста
90
24
Чосич
Урош Чосич
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
88
77
Бюхель
Марсель Бюхель
68
17
Зелински
Петр Зелински
90
5
Сапонара
Риккардо Сапонара
90
32
Паредес
Леандро Паредес
86
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
90
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
12
Мели
Габриэль Мели
1
Пульези
Маурицио Пульези
37
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
31
Кампорезе
Микеле Кампорезе
6
Биттанте
Лука Биттанте
13
Маиелло
Раффаэле Маиелло
11
Кроче
Даниэле Кроче
14
Диуссе
Ассане Диуссе
33
Крунич
Раде Крунич
71
Пикки
Альберто Пикки
7
Маккароне
Массимо Маккароне
22
Пью
Алессандро Пью