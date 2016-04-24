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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Боррьелло 55
1:0
Матч завершен
Кьево
Верона
Серия А, 35 тур
Серия А,
35 тур
Италия
24 апр. 2016, 16:00 МСК
24.04.2016, 16:00 МСК
воскресенье
Анджело Червеллера
Анджело Червеллера
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
28
Бривио
Давиде Бривио
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
29
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
21
Чигарини
Лука Чигарини
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
23
Диаманти
Алессандро Диаманти
83
22
Боррьелло
Марко Боррьелло
55'
55'
90
Запасные
1
Радунович
Борис Радунович
93
Драме
Букари Драме
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
33
Черубин
Николо Черубин
24
Конти
Андреа Конти
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
4
Гальярдини
Роберто Гальярдини
11
Фройлер
Ремо Фройлер
13
Гакпе
Серж Гакпе
45
Монакелло
Гаэтано Монакелло
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
2
Сполли
Николас Сполли
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
72
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
55
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
66
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
20
Сардо
Дженнаро Сардо
12
Цесар
Боштьян Цесар
7
Пепе
Симоне Пепе
4
Ригони
Никола Ригони
10
Нинкович
Никола Нинкович
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
40
М'Поку
Поль-Жозе М'Поку
45
Инглесе
Роберто Инглесе