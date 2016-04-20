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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Рома
Рим
Манолас 65
Тотти 86
Тотти 89
3:2
Матч завершен
Торино
Турин
Белотти 35
Мартинес 80
Серия А, 34 тур
Серия А,
34 тур
Италия
20 апр. 2016, 21:45 МСК
20.04.2016, 21:45 МСК
среда
Джанпаоло Кальварезе
Джанпаоло Кальварезе
Главный Судья
Составы
Рома
мин
25
Щесны
Войцех Щесны
90
44
Манолас
Костас Манолас
65'
65'
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
33
Эмерсон
Эмерсон
59
13
Майкон
Майкон
90
20
Кейта
Сейду Кейта
86
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
22
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
80
8
Перотти
Диего Перотти
90
11
Салах
Мохамед Салах
90
Запасные
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
35
Торосидис
Василис Торосидис
21
Динь
Люка Динь
5
Кастан
Леандро Кастан
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
15
Пьянич
Миралем Пьянич
21
Ванкер
Вильям Ванкер
24
Фальке
Яго Фальке
6
Строотман
Кевин Строотман
9
Джеко
Эдин Джеко
10
Тотти
Франческо Тотти
86'
89'
Торино
мин
30
Паделли
Даниэле Паделли
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
25
Глик
Камиль Глик
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
21
Силва
Гастон Силва
63
4
Оби
Жоэль Оби
90
14
Гацци
Алессандро Гацци
90
16
Базелли
Даниэле Базелли
72
33
Перес
Бруно Перес
90
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
80'
80'
90
9
Белотти
Андреа Белотти
35'
35'
90
Запасные
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
12
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
5
Бово
Чезаре Бово
18
Янссон
Понтус Янссон
20
Вивес
Джузеппе Вивес
8
Фарнеруд
Александер Фарнеруд
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
91
Канделлоне
Леонардо Канделлоне
97
Эдера
Симоне Эдера